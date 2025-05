“Un techo para mi callejerito” sufrió un robo devastador: Se llevaron todas las herramientas

La organización solidaria Un techo para mi callejerito, dedicada a construir refugios para perros en situación de calle, sufrió un robo que dejó completamente paralizada su actividad.

El hecho ocurrió hace una semana, cuando un hombre se presentó en uno de sus talleres simulando estar en busca de trabajo, pero terminó llevándose todas las herramientas esenciales para la tarea.

Entre los elementos sustraídos figuran un taladro Bosch, una amoladora Makita, un atornillador Black & Decker, un parlante, sets de destornilladores, barretas, pinzas, tenazas, y otras herramientas clave para la construcción de las casitas que protegen a los animales del frío y la intemperie.

Joaquín, uno de los voluntarios del proyecto, expresó su frustración ante la falta de avances en la investigación:

"Nosotros hicimos la denuncia, dimos todos los datos del tipo, pero hasta ahora no pasa nada. Dicen que no tienen novedades. Seguro ya vendió todo", lamentó. "Estoy perdiendo la esperanza de que la Policía actúe, y así no puedo seguir con mi labor", agregó con impotencia.

La organización, que trabaja exclusivamente con el esfuerzo de voluntarios y donaciones, hizo un llamado a la comunidad para poder continuar con su misión: "Cualquier tipo de ayuda puede marcar la diferencia. Necesitamos volver a equiparnos para seguir ayudando a los que no tienen voz", señalaron.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias de cuenta: untechoparamicallejerito.