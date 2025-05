Macri, durísimo contra Riquelme: “Se puso por encima de Boca y hace lo que se le canta el culo con su hermano el Chanchi”

Las imágenes de la Bombonera encontraron un cóctel de desahogo por la clasificación de Boca en los penales y las broncas repartidas en las tribunas. La gestión de Juan Román Riquelme ya no solo es interpelada en las redes sociales, como ocurre en los últimos tiempos. Ahora, se trasladó a la cancha. Los hinchas tienen reproches para el presidente, cuyo póster parece desteñido. Con una excepción, claro: La Doce, siempre oficialista, que intentó tapar los reclamos de los plateístas con insultos.

Y si el sábado estuvo caliente, más allá de la certeza de los cuartos de final, el domingo no hubo paz. En la mesa de Juan Viale, Mauricio Macri arremetió contra el mandamás xeneize. "Lo de Boca es mucho más profundo que la comunicación. Tiene que ver en cómo conducís el club, qué mensaje transmitís. El primer mensaje que yo transmitía y repetía hasta el cansancio era que no hay nadie más importante que Boca. Se lo tuve que decir a figuras, que se creían que eran más importantes que el club", manifestó el referente del PRO, que fue presidente del club entre 1995 y 2007, la época dorada de los xeneizes.

"Hoy Riquelme se pone por encima de Boca. Ahora no ganamos nada y hay una bandera que dice ’Gracias, Román’. Se puso por encima de Boca y hace lo que se le canta el culo con su hermano el Chanchi", disparó el ex Jefe de Gobierno porteño y ex presidente de la Nación, quien estuvo en el programa de Canal 13 apuntalando a Silvia Lospennato, candidata a legisladora en las elecciones del domingo 18.

"El otro día llegó una hora y media tarde a una conferencia. Cuando representás a una institución te debés al respeto a ella. No podés tener a tres tipos en la Comisión de Fútbol que citan a un tipo como (Sebastián) Battaglia para echarlo en una estación de servicio", enfatizó el Ingeniero de 66 años, quien acompañó a Andrés Ibarra en la fórmula opositora que perdió los comicios de diciembre de 2023.

Después, comparó el contexto de Boca con River, el máximo rival. “La diferencia entre Boca y River la ve todo el mundo. (Jorge) Brito es un muy buen presidente, que no solo ordenó, hizo un estadio de primer mundo, hay un sistema distinto. Lo que ves cuando vas a la cancha de Boca hoy y lo que ves en la de River representa un modelo cultural totalmente distinto. Lo personalista, lo maleducado... nos suspendieron varias veces la cancha, nos agarramos a piñas. La AFA también mira para el costado", sacudió Macri, quien íntimamente está arrepentido de haberle abierto las puertas de Viamonte a Claudio Tapia a través de Daniel Angelici, cuando Chiqui era el yerno de Hugo Moyano.

Y cerró con el proyecto de la renovación de la Bombonera: "La propuesta era hacer un estadio nuevo a dos cuadras, que podía albergar al doble de gente. Es muy frustrante para la gente no poder ir a la cancha de Boca. Habíamos hecho el sistema de socio adherente, que funcionó y por cola ibas entrando, pero Román lo alteró y empezó a facilitar el acceso a los que respondían a él. Boca demuestra algo clave: uno cree que las cosas se hacen de un día para el otro pero lleva mucho tiempo, y todo se destruye en un rato". /Clarín