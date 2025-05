Día de la Enfermería: “Disfruto cuando al paciente se le da de alta y puede volver a casa"

Hoy, 12 de mayo, se conmemora el Día Internacional de la Enfermería, una fecha establecida en honor a Florence Nightingale, enfermera, escritora y pionera de la enfermería profesional moderna, así como inspiración para la creación de la Cruz Roja Internacional.

En el ámbito de la salud, el personal de enfermería cumple un rol esencial. Su formación constante y compromiso diario impactan de manera directa en la calidad de atención y en los resultados de los sistemas sanitarios. Se trata de una tarea que combina conocimiento técnico con sensibilidad humana.

Gisel, enfermera del Hospital Materno Infantil, compartió su visión sobre la profesión: “El corazón de la enfermería es el cuidado del paciente, tenemos que tener en cuenta siempre nuestros estudios al servicio de los pacientes, sean niños, sean adolescentes, sean adultos”.

Además, destacó la importancia del trabajo en equipo y cómo su experiencia personal le brinda una nueva perspectiva: “El trabajo en equipo es importante, disfruto cuando al paciente se le da de alta y puede volver a casa con su familia, justo mi bebé está internado y me toca ver la enfermería desde otro lado”.

Sin embargo, Gisel también se refirió a las deudas pendientes con la profesión: “Seguimos sintiendo que no somos reconocidos, que falta mucho por seguir trabajando. No se promueve, no se capacita tanto, y esto está faltando. Sentimos que no es una profesión reconocida, incluso en el hospital está el grupo de profesionales y el grupo de enfermería. Pasa todo a un segundo lugar”.

Al cerrar, resumió el espíritu de su vocación con una sola palabra: “Enfermería es un espacio fundamental, es humanidad”.