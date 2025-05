¡A seguir ayudando! Norma necesita $600 mil más para operarse y volver a caminar

Fue a principios de mayo cuando InformateSalta se hacía eco de la situación en la que se encontraba una vecina de Embarcación, postrada en una cama a la espera de una operación, luego que fue atacada por un caballo quien la pateó.

Esta mujer se llama Norma Quinteros, quien sufrió fractura expuesta en una de sus piernas y una quebradura en su brazo izquierdo. Desde entonces, viene necesitando de la ayuda de la gente para poder solventar la cirugía que le devolverá la estabilidad, al ponérsele una prótesis.

Ahora, el medio UVC Canal 10 estuvo hablando con Norma quien requirió que la gente pueda ayudarla para recaudar el monto que falta, para alcanzar la meta de $1.800.000 y así costear la cirugía que le permitirá volver a erguirse, caminar e intentar retomar su normalidad.

“Agradezco a la gente que puso su granito de arena, Embarcación es solidaria”, indicó Norma pues, con el aporte de la sociedad y comprando la rifa que están haciendo sus hijos, ya han llegado a la cifra de $1.200.000, siendo poco lo que falta ahora para alcanzar la meta.

Algo que la mujer agradeció fue que, difundido su caso, desde el Instituto Provincial de Salud se comunicaron con sus hijos, haciéndose cargo al 100% de la prótesis que necesitaba y de la internación. “Lo que falta es la cirugía, hay que pagarle al cirujano”, explicó sobre el destino del dinero que necesita, contando con todo lo demás.

Requiriendo la ayuda de la gente, se sinceró al decir que su situación la tiene cansada, al igual que el permanecer postrada tanto tiempo. “Ya estoy cansada, no puedo ni sentarme, estoy así desde hace casi un mes, todo el día en cama, para comer y para todo, pido un poquito de ayuda a la gente para salir de esto”, expresó con lágrimas.

En cuanto a los caballos sueltos que la atacaron, Norma dijo que no solo el dueño no aparece, sino que no pueden saber quién sería, pues los animales no tienen marca. Sin embargo, los mismos fueron vistos deambulando nuevamente por la zona.

“Yo sé que la gente es solidaria, les agradezco con el corazón, sé que lo voy a lograr”