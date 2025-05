Estafa, vendió su camioneta y se la pagaron con un cheque falso: "No me atendía y después me bloqueó"

Las estafas con ventas por Facebook o Marketplace no se detienen y conocemos casos a nivel nacional donde incluso asesinaron a los vendedores.

Esto le sucedió a Fabio, quien vive en Metán y había publicado la venta de su camioneta por facebook. "Me contactan por vía facebook, yo tenía en venta una camioneta negra y la llevo a Salta, lleve la camioneta, me dieron el cheque y resulta que era un cheque con cuenta inexsistente, me estafaron".

Vendí la camioneta el viernes y sábado y domingo me vine acá a Metán, el lunes me fui a buscarlo al muchacho por el boleto compraventa olvidado y no lo encontré en ninguna parte y donde estaban, donde vivían, parece que era un hotel, me dicen los dueños que ellos alquilan por día. No les tomaron datos, nada porque fueron de noche, como alquilaron para la estafa e hice la denuncia en en el centro de Salta".

"Yo la tenía publicada por 14 millones de pesos, me dieron el cheque por 13 millones y medio. Intenté comunicarme, no me atendía la llamada, después me bloqueó, intenté por otros números y ya no existe el número.

Sobre si tenía sospechas dijo que en algún momento de la transacción o arreglo en el departamento donde se reunión con los estafadores, supuestamente tío y sobrino, tuvo algunas dudas, preguntó pero al parecer no fue suficiente, ya que según explicó, le dijeron debía depositar el cheque primero.

Según cuenta el cheque está endosado. "Parecía legal, está con la firma de Muriel Sociedad Anónima, el banco no la encontraba hasta el momento de depositarlo recién se iban a dar cuenta".

Averiguó sobre la compañía con la cual esta endozado el cheque y pudeo saber que estaría en Rafaela, Santa Fe

Supuestamente eran de Cafayate pero recuerda que tenían tonada correntina. Fabio quiso contar su experiencia a través de QPS para que la gente esté alerta y no le suceda lo mismo.