Clausuraron locales en toda la provincia por vender pirotecnia sonora

Personasl de Bomberos de la Provincia llevó a cabo operativos en toda la provincia por la venta de pirotecnia sonora.

Detectaron irregularidades en locales comerciales en los municipios de Capital, Tartagal y Joaquín V. González. Allí el personal de la División Inspección y Asesoramiento Técnico detectó locales que exhibían y vendían pirotecnia sin contar con la habilitación correspondiente.

Tras la detección de las irregularidades, se labraron actas de infracción conforme a la Ley 7135/01 y la Ley Provincial 8340. Con intervenciones de la Unidad Fiscal Contravencional y Juzgados de Garantías de las jurisdicciones, se realizaron clausuras preventivas.