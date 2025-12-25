Clausuraron locales en toda la provincia por vender pirotecnia sonora

Policiales25/12/2025
policia de salta bomberos pirotecnia sonora2

Personasl de Bomberos de la Provincia llevó a cabo operativos en toda la  provincia por la venta de pirotecnia sonora.

Detectaron irregularidades en locales comerciales en los municipios de Capital, Tartagal y Joaquín V. González. Allí el personal de la División Inspección y Asesoramiento Técnico detectó locales que exhibían y vendían pirotecnia sin contar con la habilitación correspondiente.

policia de salta bomberos pirotecnia sonora6

Tras la detección de las irregularidades, se labraron actas de infracción conforme a la Ley 7135/01 y la Ley Provincial 8340. Con intervenciones de la Unidad Fiscal Contravencional y Juzgados de Garantías de las jurisdicciones, se realizaron clausuras preventivas.

policia de salta bomberos pirotecnia sonora

