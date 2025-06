El Comercio reprendió al Ente Regulador y llamó a su titular a retractarse, ¿por qué?

Este miércoles por la mañana, la Cámara de Comercio de Salta llamó a conferencia para dar a conocer su descontento por declaraciones hechas por el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, pidiendo que se retractara contra sus dichos que van a contramano del esfuerzo del sector comercial.

“Expresamos nuestro repudio a las declaraciones del presidente del Ente Regulador quien, en un programa televisivo, expresó que el comerciante no es prioridad en las tarifas porque remarca”, expresó el titular de la Cámara, Gustavo Herrera, ante el micrófono de InformateSalta.

Indicando que resulta “inaceptable” que se estigmatice al sector privados, el que sostiene la economía en un contexto adverso, se le exigió al titular del ENRESP “una retractación pública y un cese inmediato a los agravios al sector comercial, los comerciantes no somos responsables de la crisis energética, ni la inflación ni el desorden tarifario, las enfrentamos todos los días y aun así apostamos por Salta”.

“Rechazamos cualquier intento de demonizar al sector que sostiene a la provincia”

Otra cosa que se lamentaron fueron los dichos de Carlos Saravia, quien anticipó acciones a más de 1400 comercios que fueron detectados “colgados” del servicio de suministro eléctrico desde hace varios años. “El Ente debería controlar eso y no decir lo que dijo, pone a todos en una misma canasta”, apuntó.

Dicho esto profundizó que “si hay gente colgada de luz, Edesa debe denunciar y el Ente controlar, nosotros no podemos meternos en esas cosas, no nos compete; no sabíamos de esto hasta ayer, dicen que desde 2013 hay gente colgada, pero nunca nadie vino a decirnos nada”, concluyó su exposición.