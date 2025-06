Habló el mozo preso tras la muerte de Liam Payne: “La droga la compartí, no la vendí”

Braian Paiz, de 25 años, está detenido desde hace seis meses acusado de haberle vendido cocaína a Liam Payne, exintegrante de One Direction, en las horas previas a su muerte en un hotel porteño. Sin embargo, el joven afirma que no fue una transacción: “Yo compartí la droga con él, pero no le vendí nada”.

El episodio ocurrió en octubre pasado. Según la causa, Paiz ingresó dos veces al Hotel CasaSur donde se hospedaba el músico y le entregó estupefacientes a cambio de dinero. La Justicia lo procesó por "suministro de estupefacientes a título oneroso", con la causa ya elevada a juicio.

“Me arrepiento de haberle dado mi Instagram, capaz hoy estaría trabajando o estudiando”

Desde la alcaidía porteña donde espera el juicio, Braian asegura que es consumidor, no dealer, y que el vínculo con Payne comenzó cuando trabajaba como camarero en un restaurante de Puerto Madero. “Me arrepiento de haberle dado mi Instagram, capaz hoy estaría trabajando o estudiando”, reflexionó.

Sus abogados intentan probar que no hubo venta, sino consumo compartido. Paiz se queja de la falta de peritajes sobre su adicción, toma medicación psiquiátrica y asegura que extraña su libertad: “Quiero volver a estudiar, trabajar, ser un pibe normal”.