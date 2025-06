Senadores cuestionaron a la justicia tras el fallo por Cristina: Pidieron agilizar todas las causas

El senador provincial por Rosario de la Frontera, Javier Mónico, fue el primero en tomar la palabra en el tramo de homenajes y manifestaciones. Al igual que sucedió en el Concejo Deliberante y la Cámara de Diputados, el tema principal fue la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner.

“La corrupción no puede ser tolerada. Esta condena no es solo un castigo, es un mensaje institucional que la impunidad no es eterna” afirmó el senador del sur provincial. Seguidamente pidió que del mismo modo que se avanzó con la causa de la expresidenta, también se agilicen las causa en contra de figuras como Mauricio Macri y Javier Milei.

“Tenemos causas que tocan la democracia y no han seguido el mismo camino. Como las de Mauricio Macri y con el espionaje o las del presidente Milei” expresó Mónico. “Nuestras instrucciones no están respondiendo con la celeridad que esto podría merecer” sentenció.

Por su parte, el senador por La Caldera, afirmó que “quieren ver muerta a la expresidenta”. “Quieren matarla, quieren ver muerta a Cristina. Cunando ella decía que vienen por nosotros, era por esto” agregó.

Para Miguel Calabró, no se está actuando con la misma vara en la justicia para juzgar las causas en contra del expresidente Mauricio Macri que endeudó al país, como con el actual mandatario, en causas como Libra.

El representante por Cachi, Walter Wayar, repudio eufóricamente el fallo de la Corte Suprema asegurando que lo único que se quiere es proscribir a la referente más importante de la oposición.

“La justicia en Capital Federal es parte de un sistema mafioso” expresó fuertemente Wayar. Sostuvo que la condena no está ajustada a derecho, como así también, no están las pruebas suficientes para condenarla.

“El peronismo está de pie y no es para cagones. Codo a codo pelearemos, no vamos a dejar pasar al movimiento” afirmó Wayar en apoyo a la expresidenta.