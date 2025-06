La bomba de Julián Álvarez en el Mundial de Clubes

Julián Álvarez se encuentra disputando por estos días el Mundial de Clubes en Estados Unidos con el Atlético de Madrid dirigido por el Cholo Simeone. Y entre partidos y concentración, se filtró un dato que cambia la vida del delantero de la Selección Argentina: será papá por primera vez a los 25 años.

Julián dio una entrevista en la que confirmó que espera un hijo con su pareja, Emilia Ferrero, a quien conoce desde chico en su pueblo natal de Córdoba, Calchín.

El periodista de TyC Sports lo apuró con la novedad: “Vas a ser papá… Si hay festejo mañana… imagino que algo en alusión a eso vas a tener que hacer“.



A Julián no le quedó otra que confirmar la noticia: “Yo no dije nada… Si lo digo es porque ya lo estás diciendo. Sí, voy a ser papá, pero todavía no habíamos anunciado nada. No sé cómo salió por ahí…“.

Sin embargo, también confesó el estado de ánimo de la pareja: “Estamos muy contentos“.

En un documental que se ve en el canal City+ del Manchester, club en el que militó antes de mudarse a España, Julián contó cómo conoció a Emilia.

“Nos conocemos desde que teníamos, creo, 9 ó 10 años. Yo soy de Calchín, el pueblo y ella, su padre era de ahí y su abuelo era de ahí. Y ella iba siempre a visitar al abuelo y ahí nos conocimos“, reveló.

La Araña y Emilia están en pareja desde 2022.

Con información de Infobae y TyC Sports.