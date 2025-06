Los detuvieron por llevar droga oculta en una lona, pero demostraron que no sabían y quedaron libres

El Tribunal Oral Federal NRO 2 de Salta, haciendo lugar al Pedido de las Defensas, Dr. Cristian Illesca y la Dra María Loutaif (defensora oficial) resolvió absolver a los Sres. G., T. y D., N. del delito de Transporte de Estupefacientes con Fines de Comercializacion, ordenando su inmediata libertad.

El hecho ocurrido el día 11 de noviembre de 2024, cuando en ocasión de encontrarse trabajando como pasadores de lonas, ambos individuos fueron contratados por un sujeto a los fines de hacerle pasar una lona desde el portón del puesto 28 hasta el otro lado.

Tras el Control de Gendarmeria, se dieron con que en el interior de dicha lona habían grandes cantidades de Marihuana debidamente selladas y tapadas con tapas de cartones de zapatillas con un fuerte olor a perfume de vehículo.

Ante dicha situación, a pedido de la Fiscalía, se ordenó la detención tanto del remisero como del pasero involucrado.

Luego de un largo periodo de investigación y debate, finalmente la Sra. jueza Federal, resolvió que no se había aportado elementos suficientes a los fines de determinar el conocimiento suficiente por parte de los imputados respecto del contenido de dicha lona, por lo que al no saber que allí había sustancia prohibida, no podría tener conocimiento del hecho delictivo.

En el mismo sentido indicó que todos los testigos aportados por la defensa como así también el personal de Gendarmeria había señalado que los acusados se habían mostrado colaborador en el proceso indicando cuál fue el vehículo que les entrego el paquete para hacer pasar.

Por todo ello, coincidiendo con los argumentos de las defensas, la Jueza dispuso su absolución ordenando sean inmediatamente liberados en la cárcel de Güemes donde se hallaban alojados.