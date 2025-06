Frontera peligrosa: "Pasa de todo, decían que narcos querían construir un hospital"

En una entrevista en el programa Día de Miércoles, el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, estuvo comentando cómo está la situación en la localidad fronteriza, enfatizando la complejidad de las realidades de la zona como también las actuaciones para prevenir delitos y otras problemáticas.

“El contrabando es mayúsculo, en Salvador Mazza es menor, aquí ya es una organización bien aceitada y sobre todo del narcotráfico, la mayor cantidad de cocaína que entraba al país era por Aguas Blancas”, comparó primeramente esta situación de ilegalidad.

Dicho esto ponderó que con el Plan Güemes “ya se van decomisando más de cinco toneladas, está teniendo sus frutos, hay que ir perfeccionándolo, hay que hacer ajustes y veremos cómo actuará el Operativo Roca en San Martín, me parece perfecto que custodien, hay muchos pasos donde Gendarmería no da abasto”, aseveró.

Mencionando varias irregularidades en la zona, Zigarán se animó a decir que “es un chiste, todo el norte es chiste, es ilegítimo, la gota que colmó el vaso fue lo que pasó con el plan contra el procurador, con los planes para copar la frontera, situaciones que excedían a la Provincia, aquí correspondía a Nación”.

Consultado sobre la influencia del narcotráfico en la zona y si este condiciona obras o propone hacer acciones en medio de sus modus operandi, Zigarán dijo que desconoce si hacen inversiones o similares.

“Desconozco, la frontera da para todo, pero no hay un Pablo Escobar que hace un barrio, sí habían ofertado (no sé si es anécdota o no) que querían hacer un hospital propio, en Aguas Blancas para la gente de allí, con fondos propios… las versiones van y vienen, no es como las películas que los narcos andan con Hammers y oro”, desmintió ese ideario.

“Es bastante peligroso vivir en Aguas Blancas”