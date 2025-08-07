Caso Salas: Cuáles son las dos principales pruebas contra Saavedra que resalta la querella

El próximo 1 de septiembre, la provincia de Salta volverá a centrar su atención en uno de los casos más resonantes de los últimos años. Después de más de siete años de la tragedia, dará inicio el juicio por el femicidio de Jimena Salas, la mujer de 44 años que fue asesinada en su casa de Vaqueros.

El tribunal colegiado, integrado por los jueces José Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, será el encargado de llevar adelante este proceso judicial donde los principales acusados son los hermanos Adrián Guillermo, Carlos Damián y Javier Nicolás Saavedra, quienes enfrentan cargos por un grave conjunto de delitos.

Al respecto de esta novedad el doctor Pedro Arancibia, abogado querellante por el viudo de Jimena Salas, habló con FM Aries donde rescató las pruebas que comprometerían principalmente a Javier Saavedra, entendiendo que el mismo podría ser condenado, concediendo finalmente justicia al caso.

“Ojalá el debate tenga el desarrollo que se espera, existiendo pruebas contundentes hoy, fehacientes, científicas, testimoniales, que pueden de manera categórica determinar la responsabilidad penal de Javier Saavedra, al menos en la autoridad material de este hecho con tanta alevosía”, apuntó el abogado.

A esto enlistó que, dentro de esa evidencia importantísima, de las más resonantes está el material genético que se obtuvo ocurrido el crimen, regado por la casa y que se preservó. Con la nueva línea de investigación, dijo que se hizo un electoferograma, un “código de barra inalterable” que sirve para saber si ese material genético pertenece a una determinada persona. “Cuando se hizo el cotejo de ADN, da exactamente igual el mismo código, dio la precisión en la evidencia genética de la casa, corresponde 100% a Saavedra”, aseguró.

También sumó como prueba una fotografía del celular de la novia de Saavedra, donde “se la ve a ella con el caniche, meses antes del crimen, con la misma correa y collar en un río, estimamos que fue en Quijano, calculamos que el perro fue para ganarse la confianza de la víctima”, esgrimió.

Con estas dos pruebas, que reiteró su calificación como “contundente”, Arancibia planteó que las mismas podrían “determinar la responsabilidad en el asesinato por Javier Saavedra, vamos a pedir la pena máxima, cadena perpetua por este hecho”, anticipó para concluir.

“Entendemos que hubo un rompecabezas que se pudo unir con la nueva línea de investigación”