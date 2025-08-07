Juicio por Jimena Salas: La defensa de los hnos. Saavedra sostiene que las pruebas son irracionales

A menos de un mes para que se de inicio al juicio por el caso Jimena Salas, la defensa de los hermanos Saavedra marca este hecho como uno de los juicios más importantes en Salta y tilda a la investigación de desastrosa.

Marcelo Arancibia, abogado defensor de los hermanos Saavedra señaló este caso como uno de los más importantes y desgraciados de la historia criminal de Salta.

“Son casos que uno desea de todo corazón no se vuelvan a repetir, porque conmueven a toda la humanidad más tratándose de una mujer madre de niñas que durante toda su vida van a llorar su ausencia” comentó a El Once TV.

Hizo hincapié en la investigación que se llevó adelante, tildándola de “desastrosa y desafortunada”, ya que según señala el letrado fue realizada sin eficacia.

“No podemos tener respeto a personas que han inventado pruebas, que han plantado pruebas, que tendrán que rendir alguna vez cuenta de lo que han hecho”, a lo que agregó que los medios probatorios aportados son propios de una irracionalidad, algo que la defensa sostiene que va a mostrar.