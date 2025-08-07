Diana Mondino sobre Milei y $Libra: "O no es muy inteligente o es una especie de corrupto"

En su primera aparición pública desde su conflictiva salida de la Cancillería, la ex ministra Diana Mondino reapareció en una entrevista de AlJazeera dónde dejó varias incognitas al apuntar contra Milei. En un momento, consultada sobre el caso $Libra cuestionó que el presidente haya promocionado el lanzamiento de la memecoin.

Al plantear las dos posibilidades, "no muy inteligente o corrupto", la ex funcionaria dejó abierta la posibilidad de que Milei supiera de antemano la maniobra.

Las explosivas declaraciones de Mondino se dan semanas de haber sido desplazada del Gobierno tras una votación de Argentina en la ONU que condenó el bloqueo económico a Cuba, una postura que iba en contra de la línea ideológica del Presidente.

El suceso inicia un nuevo capitulo en la feroz interna del oficialismo.