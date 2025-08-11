"El Mercado en tu Barrio" llega mañana a Santa Lucía

Mañana martes 12, “El Mercado en tu barrio” estará presente en la cancha de La Rivera, ubicada en Santa Oliva y Santa Marta, en el barrio Santa Lucía. La atención será de 10 a 16.

Los vecinos podrán acceder a alimentos de calidad, artículos de limpieza y productos para el hogar con hasta un 30% de descuento.

El objetivo es contribuir a la economía de las familias salteñas, y acompañar a los productores locales.

Estas son algunas de las ofertas que estarán disponibles en esta edición:

Carne

Asado surtido (4 kg): $24.499,99

Bola de lomo / Paleta: $10.999,99

Tapa de asado / Sobaco / Tortuguita: $8.999,99

Costeleta de cerdo: $4.999,99

Hígado: $2.499,99

Pollo

Pollo entero: $3000/kg

Pechuga: $6900/kg

Pata muslo: $2700/kg

Alitas: $2600/kg

Trozado: $2600/kg

Panificados

Tiras: 5 x $1000

Tortillas y surtidos: 8 x $1000

Facturas: 5 x $1000

Bollos: 4 x $1000

Pan de naranja, anís o pan dulce (300g): $500

Cremona, trenzados, porteños (500g): $1000

Huevos

Selección x20: $3600

Mediano x20: $3200

Súper selección x20: $4000

Selección x30: $5000

Mediano x30: $4700

Chico x30: $4200

Verduras

Acelga (atado): $1500

Zanahoria (atado): $1500 / suelta: $1500

Remolacha (atado): $1000

Brócoli (atado): $1500

Espinaca (atado): $1000

Lechuga: 2 x $1000

Tomate chico (2,5 kg): $1000

Tomate grande (3 kg): $2000

Frutas

Combo (naranja, mandarina, limón sin semilla, banana): 15 x $1500

Mandarina / Banana / Naranja: 12 x $1000

Palta: $3000/kg

Manzana y pera: $1500/kg

Productos de limpieza:

Combo limpieza $9000:

Incluye 5 L de detergente, desodorante y lavandina (con envases)

Combo lavado $8000:

Incluye 5 L de jabón líquido y suavizante (con envases)

Accesorios de limpieza y hogar

Trapo de piso 2 x $1000

Escobillón: $2000

Secador: $2000

Paño 3 x $1000

Rejilla 2 x $1000

Maquinita de afeitar 3 x $1000

Virulana: $1000

Esponja de fierro 3 x $1000

Esponja común 2 x $1000

Vela 2 x $1000

Congelados y Pescados:

Patitas de pollo: $6000

Patitas jamón y queso: $7000

Dino pollo: $6000

Medallón pollo: $5500

Medallón pollo jyq: $7000

Medallón merluza: $4000

Medallón merluza espinaca: $4500

Papas bastón: $3000

Pacú entero: $7500

Sábalo entero: $5500

Filet de merluza: $6500

Dorado: $6000

Paty rodajas: $6500

Surubí rodajas: $12000

Productos BIMBO

Pan blanco x610g: 2 x $7500

Rapiditas clásicas/light/integral: 2 x $4200

Takis x85g: 2 x $3000

Productos Bonafide:

Donuts leche/blanca: 2 x $3000

Chocman x35g: 3 x $1500

Tableta choco con maní x30g: 3 x $1500

Productos Sin TACC

Alfajores de arroz varios gustos: 3 x $1500

Bizcochos de arroz salados: 2 x $1500