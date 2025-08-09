El contrabando opera en Salta: depósitos urbanos para esconder y traficar mercadería ilegal

La reciente investigación en Finca Karina, donde se secuestraron mercaderías valuadas en más de $140 millones, $400.000 en efectivo y se detuvo a 11 personas, encendió las alarmas en el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad: el contrabando es un delito de frontera pero amenaza instalarse y radicarse en otros puntos como la capital salteña.

Y es que es conocido que la mercadería que ingresa ilegalmente al país, luego es acopiada en otras zonas y se detectaron depósitos y galpones en barrios utilizados para esconder productos para ser comercializados ilegalmente en el país, sin pagar impuestos, y que luego se venden en comercios, ferias o en las redes sociales. Estas últimas están llenas de vendedores de productos bolivianos de todo tipo, a menor precio, que no pagan nada y afectan al comercio formal.

No sólo es ropa, calzado, artículos deportivos y electrónicos, sino también juguetes, bicicletas, y hasta alimentos.

Son muchas bocas de venta de mercadería ilegal, casas en los barrios, tiendas sin carteles que las identifiquen, ferias, donde se distribuye esa mercadería ilegal. Las autoridades debieran ir ir contra quienes compran pero también contra quienes guardan y luego comercializan mercadería de contrabando dentro de Salta.





Una red más amplia de lo que se pensaba

Las primeras pruebas apuntan a que estas organizaciones utilizan testaferros, facturación apócrifa y transferencias fraccionadas para blanquear ganancias millonarias. En varios casos, las cajas con mercadería tenían etiquetas adulteradas para simular un origen legal.

Urgen controles y allanamientos en la Capital

Son necesario operativos en depósitos, locales comerciales y ferias para desarticular el circuito completo del contrabando, desde el ingreso hasta la venta final. Hay quienes se vuelven millonarios a costa del contrabando, mientras otros sólo pueden pensar en subsistir con los impuestos y costos que pagan por su mercadería.

Está claro que quienes compren o almacenen productos ingresados ilegalmente también serán imputados por encubrimiento y lavado de activos.