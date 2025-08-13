"Benja era toda mi vida y lo encontré tirado como un perro", dijo conmocionado su abuelo

El homicidio de Benjamín Mamaní de 15 años en B° La Paz, en la madrugada del martes conmocionó a Salta. Las muestra de dolor en las redes sociales y los medios de comuniación, que se acercaban al lugar fueron muchísimas durante todo el día.

El abuelo de Benjita habló unos minutos, hasta que se quebró y no pudo seguir.

El hombre contó el momento en que encontró a su nieto sin vidad en la calle. "Yo solo encontré a mi nietito tirado ahí como perro, como pescado bajo el agua, boqueando. Yo vine de trabajar consado, me tiré a dormir y después escuché el ruido y estaba mi nieto tirado ahí".

Al preguntarle por su nieto y la relación que tenía con él, el hombre se quebró y no pudo seguir hablando con "El 10 TV". "Era toda mi vida y mi cariño" cerró.

Horas después, se confirmó desde el Ministerio Público Fiscal la detención de dos hermanos de 18 y 20 años respectivamente, quienes serían de apellido Gómez.