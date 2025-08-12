Tras el crimen en barrio La Paz, vecinos expresan dolor y cuestionamientos en redes

Comentario obligado de estas horas fue lo ocurrido en la noche de este lunes cuando, rozando la medianoche, un joven falleció tras una brutal pelea callejera que tuvo lugar en inmediaciones del barrio Solidaridad, en la zona sudeste de la ciudad de Salta.

Según la información trascendida, la bataola implicó la participación de grupos antagónicos, confrontando cerca de avenida Pontussi. La víctima fue identificada como Benjamín Mamaní (16) quien iba a jugar un partido de fútbol con amigos, cuando fueron emboscados por una patota, recibiendo el joven fallecido estocadas en el pecho.

En medio de la conmoción por el caso, los comentarios de los salteños en las redes sociales están a la orden del día, con cruces entre quienes opinaron del tema, con muestras de dolor, acusaciones, búsqueda de responsables, críticas, etc.

Hubo quienes dieron sus muestras de apoyo a la familia del muchacho, en medio del dolor de su pérdida. “Mi más profundo pésame y que Dios les brinde consuelo y justicia”; “Pobres padres, resignación para ellos y toda su familia”; “Cuando les pase algo a sus hijos, quiero ver si hablan, sea lo que sea nadie merece morir y menos sufriendo”, escribieron salteños.

Así, mientras algunos criticaban el accionar de la Policía, otros defendieron a la fuera y apuntaron a la educación del hogar para evitar las confrontaciones de facciones. “No empecemos a echar la culpa a la policía, la educación viene de la casa”; ” Siempre la culpa la tiene la policía… eduquen bien a sus hijos para que sean gente de bien”; “Los únicos responsables son los padres, eduquen, pongan límites, vigilen a los hijos”, indicaron.

Del mismo modo, varios apuntaron a los padres de los jóvenes en conflicto. “Lamentable los culpables son los padres de estás pobres criaturas, que no tuvieron contención ni guía en sus caminos”; “La culpa y responsabilidad es de los propios tatas, la educación empieza por casa”; reclamaron.

Por último, se sumaron expresiones que demandaban justicia por el crimen y que los responsables puedan suplir su responsabilidad en esta muerte. “El delincuente asesino no tiene que salir más de la cárcel”; “La policía debería hacer como antes, operativos candados, cerrar cada barrio y arrasar con las patotas”, espetaron.