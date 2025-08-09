Cirugía inédita en el Hospital San Bernardo: Reconstruyeron la tráquea de una paciente quemada en incendio

El Hospital San Bernardo marcó un hito en la medicina salteña al realizar por primera vez una cirugía de resección y anastomosis traqueal con una técnica quirúrgica inédita en la provincia. El procedimiento, a cargo del Servicio de Tórax, se llevó a cabo el pasado 15 de julio y permitió devolverle la respiración normal y la voz a una paciente que atravesó más de cuatro años de complicaciones graves en su vía aérea.

La mujer había sufrido en 2021 severas quemaduras en el rostro, tórax, tronco y vías respiratorias como consecuencia de un incendio. Desde entonces, permaneció bajo seguimiento constante, sometiéndose a dilataciones, traqueostomías e intervenciones quirúrgicas para tratar una estenosis severa y posterior obstrucción completa de la tráquea. Pese a múltiples procedimientos, la vía aérea volvía a cerrarse, provocando serias dificultades para respirar y hablar.

Dada la complejidad del cuadro, la paciente fue derivada a Buenos Aires, donde descartaron continuar con el procedimiento sugerido. Ante esto, y con el consenso de los profesionales y la propia paciente, el equipo médico del Hospital San Bernardo decidió realizar la cirugía en la provincia.

El procedimiento, que se extendió por más de tres horas, consistió en extraer el segmento enfermo de la tráquea y ampliar la glotis mediante la utilización de cartílago tomado de la clavícula, junto con un colgajo pediculado de músculo esternocleidomastoideo. Además, se colocó un stent para mantener protegida la vía aérea durante al menos los primeros tres meses de recuperación.

Actualmente, la paciente se encuentra internada con evolución favorable y próxima a recibir el alta, habiendo recuperado la capacidad respiratoria y fonatoria.

Desde la institución destacaron la relevancia de este avance, no solo por tratarse de un procedimiento sin antecedentes en Salta, sino también por demostrar la capacidad técnica y profesional del equipo de salud local para afrontar cirugías de alta complejidad.