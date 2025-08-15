¡Atención! Una zona de la provincia está bajo alerta de vientos, ¿en qué parte?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos intensos que afectarán la puna de Cafayate y la puna de San Carlos. El pronóstico advierte sobre vientos del sector oeste con ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora en las zonas más elevadas.

La advertencia rige desde el mediodía hasta la medianoche de hoy. Según el SMN, se esperan vientos sostenidos con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora. El fenómeno podría generar condiciones peligrosas para quienes transiten por las áreas elevadas de la región.

Las autoridades recomiendan a la población de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias ante el pronóstico de fuertes ráfagas. Es importante asegurar los objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre y, en caso de ser necesario, buscar resguardo.