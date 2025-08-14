Muerte de un brasileño en Cafayate: Un compatriota es buscado como sospechoso

Durante la jornada del miércoles se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida en la represa ubicada en el ingreso a B° El Tránsito, de Cafayate.

Posteriormente se confirmó que se trataba de un joven de nacionalidad brasilera, identiificado como Miguel Silva Deorce Vila Real, reportado como desaparecido por quien sería su pareja, una mujer de 24 años.

El hallazgo fue reportado por personal de la policía Lacustre del dique Cabra Corral que se presentó para realizar los rastrillajes correspondientes quienes confirmaron que en la mañana aproximadamente a las 10.20 habría encontrado el cuerpo.

Tras el hallazgo se procedió al levantamiento del cuerpo para su posterior traslado y autopsia. Además se trabajó en el levantamiento de indicios por parte de las áreas especiales, todo dirigido por la Fiscalía interviniente.

Además confirmó que se activó la búsqueda de un hombre también de nacionalidad brasilera, quien estaría involucrado en el hecho.

Sobre la denuncia del extravío la policía de Cafayate confirmó que fue alguien cercano quien primero alertó su desaparición y posteriormente radicó la denuncia policial.

Además según publicó Un Nuevo Día, la mujer denunciante contó que el sábado 9 del corriente mes habían discutido por lo que el joven decidió abandonar la casa donde residían. La mujer comunicó que hace poco tiempo se habían radicado en la localidad.

Cabe señalar que el cuerpo sin vida del hombre se dio en cercanías a la casa donde residía con su pareja.