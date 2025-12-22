Tini Stoessel pasó por el quirófano: ¿Qué se hizo?

A tan solo horas después de subirse al escenario junto a Miranda! el sábado pasado, la cantante Tini Stoessel ingresó a una clínica privada para someterse a una intervención quirúrgica secundaria el domingo a la mañana.

Según supo el portal Agencia Noticias Argentinas, la artista habría elegido el mismo establecimiento donde se realizó su primera cirugía de aumento mamario.

La noticia la dio a conocer el periodista Fede Flowers a través de su cuenta de X: “TINI FUE INTERVENIDA QUIRÚRGICAMENTE HOY: fue por un recambio de prótesis a un año de habérselas colocado”. __IP__

Acompañada por su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul, la cantante habría ingresado a la Clínica Zabala con un estricto protocolo de seguridad a primeras horas del domingo, ya que, la cita para la operación era a las 10:00, hora en la que se llevó a cabo.

Aún se desconoce si el cambio de prótesis fue por alguna disconformidad con el resultado o por un problema físico atribuido al tamaño de las mismas. #AgenciaNA