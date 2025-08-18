Más de 7 mil turistas visitaron la ciudad de Salta el finde largo, la ocupación hotelera llegó al 61%

Durante el fin de semana largo en conmemoración al General José de San Martín, la ciudad de Salta recibió más de 7.364 arribos, según el balance presentado por el Ente de Turismo municipal.

La ocupación hotelera promedio alcanzó el 61%, generando un impacto económico estimado en $1.464.751.076 para la ciudad.

El movimiento turístico estuvo acompañado de más de 30 actividades, que incluyeron shows musicales, obras de teatro, un Congreso Internacional de Ufología, torneo de ESports, Ipa Day, ferias artesanales, homenajes por San Martín y festejos por el Día del Niño, además de las tradicionales peñas, la gastronomía local y los museos.

Estos números reflejan el atractivo de Salta como destino para escapadas en fechas especiales y consolidan su posicionamiento dentro de la oferta turística nacional.

Desde la Municipalidad destacaron que continuarán trabajando en la promoción y diversificación de propuestas para potenciar la llegada de visitantes durante todo el año.