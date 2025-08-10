Salta promocionó su potencial para el turismo de reuniones en el MeetUp Argentina

La Municipalidad de Salta, junto al Salta Convention & Visitors Bureau, presentó su oferta de turismo de reuniones en la nueva edición del MeetUp Argentina, el principal encuentro nacional del sector, realizado el 6 y 7 de agosto en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

El Ente de Turismo municipal expuso el Catálogo de Turismo de Reuniones de la Ciudad, una herramienta que reúne la disponibilidad de salones, servicios, espacios municipales y recursos para la organización de eventos en la capital salteña.

La delegación local mantuvo reuniones con operadores, organizadores y actores estratégicos de la industria, con el objetivo de captar nuevos eventos y consolidar a Salta como un destino competitivo, profesional y con identidad propia.

La participación se enmarcó en el trabajo articulado de la Unidad Operativa de Turismo de Reuniones, integrada por el Gobierno Provincial, el Ente de Turismo Municipal, el Bureau y el Centro de Convenciones Salta, con el propósito de potenciar un sector clave para el desarrollo económico y turístico.

En representación de la ciudad estuvieron Fernando García Soria, coordinador del Ente de Turismo, y Juan Manuel Contreras, subsecretario de Promoción Turística.