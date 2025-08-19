Vientos Zonda en Salta: Recomendaciones para protegerse ante ráfagas intensas

La subsecretaría de Defensa Civil de Salta emitió una serie de recomendaciones para la población ante la presencia de fuertes vientos Zonda, que afectan a la provincia con ráfagas que superan los 40 km/h en varias localidades.

Las autoridades aconsejan a los vecinos permanecer en el hogar siempre que sea posible y evitar circular durante los momentos de mayor intensidad del viento. En caso de trasladarse, se recomienda conducir con precaución, sujetar bien techos y estructuras sueltas, y no estacionar vehículos debajo de árboles o carteles que puedan caer.

Además se recordó la importancia de asegurar ventanas, puertas y chapas, así como retirar o fijar elementos livianos que puedan ser arrastrados por el viento.

También, se instó a la población a mantenerse informada a través de los comunicados oficiales y a reportar cualquier incidente llamando al 911 o al 105 en la capital.

Los cuerpos de bomberos, policía y Defensa Civil se encuentran en alerta para asistir ante caídas de árboles, postes o estructuras afectadas por el fenómeno.