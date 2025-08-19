Cuidado la ropa: Rige alerta por viento zonda en Salta

Cuidado la ropa: Rige alerta por viento zonda en SaltaClima19/08/2025
El Servicio Meteorológico de Salta emitió para hoy una alerta amarilla por viento Zonda en distintos puntos de la Provincia.
Las alertas se mantendrá hasta las 18, para las zonas de: Cordillera de los Andes, Puna de Cachi, de La Poma; de Los Andes, de Molinos, de Cafayate y de San Carlos, que serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 120 km/h, especialmente en los niveles más elevados.
También se verían afectadas las zonas de: Valles de Cachi de Cafayate, de Chicoana, de La Caldera, de La Poma, de Molinos, de Rosario de Lerma y de San Carlos por viento Zonda.
Por último, hasta las 12:00, el fenómeno estaría en Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zona baja de Chicoana, zona baja de La Caldera, zona baja de Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.
Estas áreas podrán ser afectadas por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 75 km/h.