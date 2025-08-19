El viento Zonda arrancó los techos de una vivienda en Villa Chartas

Una violenta ráfaga de viento sorprendió a una familia de Villa Chartas. Cerca de las 5 de la mañana, volaron las chapas de una habitación donde dormían dos menores.

Afortunadamente, no se registraron heridos graves, aunque una de las niñas recibió un golpe menor en la pierna.

Lidia, vecina del lugar, relató que las chapas quedaron esparcidas por el lugar. “Gracias a Dios no pasó nada grave, solo el susto”, explicó.

La vecina informó que la Municipalidad de Salta ya fue notificada y prometió asistencia para reemplazar los techos dañados.

Finalmente, destacó la urgencia ante posibles lluvias: “Si llueve, vamos a tener que colocar las chapas provisoriamente para que no se vuelen de nuevo”.