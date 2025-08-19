“Si el envase está inflado, no lo consumas”: Alerta por lote de tomate triturado contaminado

Hace unas horas, Anmat emitió una alerta preventiva por un lote contaminado de la reconocida marca de tomate triturado Marolio. En esta serie de productos se detectó lo que a simple vista parecían gusanos y luego se comprobó que se trata de la familia de los Microstomum sp.

Tal como advirtió el organismo nacional a través de un comunicado, el lote afectado es el "Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 (Vto. ABR 2027), elaborado por MAROLIO SA, Empedrado 2571 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - RNE N° 13010369 - Producto de Mendoza".

Al respecto de este producto, InformateSalta consultó al doctor Bernardo Biella los peligros de estos alimentos contaminados. “Lo ideal es no consumir estos alimentos porque pueden generar un cuadro gastroenterocolitis, es decir, de diarrea pero también de vómitos”, indicó.

También dijo que la recomendación primera es desechar este tipo de productos, entendiendo que están contaminados y también que los gérmenes o patógenos pueden ocasionar tales malestares en caso de su consumo, además de procurar la correcta cocción del tomate.

En consejos, Biella enlistó: “Primero, fundamental, al comprar, ver la fecha de vencimiento”. En segunda instancia, ver que si es un alimento envasado en lata, que la estructura no esté abombada y, si es tetra brick, que no esté inflada.

“Esto nos habla que en el interior hay microorganismos que están generando gases y que, cuando se abre el envase, se pueden liberar, teniendo o no aroma; si el envase está inflamado, hay que desestimar su uso”, previno para finalizar.