Consejos para los bici peregrinos del Milagro: lo que debes saber antes de pedalear hasta la Catedral

Las bici peregrinaciones para el Milagro en Salta se convirtieron en una actividad cada vez más elegida por fieles de toda la provincia y de algunas vecinas como Jujuy y Catamarca. Muchos cumplen promesas, otros únen dos pasiones, la fe con el deporte y la vida al aire libre. Sin embargo, es fundamental tomar recaudos para que la experiencia sea segura y saludable.

Uno de los puntos clave es la hidratación constante. Llevar siempre agua o bebidas isotónicas y consumirlas en intervalos regulares ayuda a prevenir golpes de calor y el cansancio extremo. A la par, conviene hacer paradas periódicas para descansar y estirar los músculos.

La revisión de la bicicleta antes de salir es indispensable: frenos, luces, cubiertas y transmisión deben estar en buen estado. El uso de casco homologado, chaleco reflectivo y guantes no solo protege ante una caída, sino que aumenta la visibilidad en rutas y caminos con tránsito vehicular.



"Es importante al pedalear muchos kilómetros partir bien preparados y equipados, no improvisar. Es mejor controlar la bicicleta para una exigencia como ésta, tener todo lo necesario y cuidar la seguridad y el confort para que sea una experiencia placentera", indicaron los especialistas de la bicicletería Goldenbike Salta.

También es importante organizarse en grupo, mantener una sola fila y respetar las señales viales. Evitar auriculares y mantener la atención en el entorno puede marcar la diferencia en la seguridad del viaje.

Anotá estos consejos de Goldenbike Salta

Prepárate con tiempo: entrenar al menos un mes antes para acostumbrar el físico a las exigencias.

Revisá la bicicleta: que esté en buen estado, con service reciente o nueva.

Chequeá cubiertas y cámara: el desgaste puede jugarte una mala pasada en el camino. Llevar una de recambio.

Usá elementos de seguridad: casco, luces, guantes. Chaleco reflectivo y todo lo que te ayude a estar protegido y visible.

Elegí ropa adecuada: prendas cómodas para largas distancias, algo de abrigo, ropa transpirable, calzas con badanas o asientos confortables con funda, hacen la diferencia.

Llevá herramientas y repuestos: inflador, juego de llaves para resolver imprevistos en la ruta, parches, pueden ser útiles.

Además es recomendable instalar un portaequipaje seguro y práctico en la bicicleta. Es mejor esto antes que una mochila ya que después de algunos kilómetros el peso en la espalda se hace sentir. También se pueden adosar alforjas para llevar abrigo, alimentos y otras cosas necesarias para la travesía.

Todos estos elementos los podés conseguir en Salta en la bicicletaría ubicada en Alvarado 1.300 - Goldenbike Salta -, donde además podés controlar el estado de tu bici en su taller mecánico especializado, y si querés te van a aconsejar sobre una nueva que se ajuste a tus necesidades.