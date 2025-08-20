El detenido por el robo en Santa Lucía se había fugado de una comisaría tucumana

El detenido por el robo en Santa Lucía se había fugado de una comisaría tucumanaPoliciales20/08/2025
La fiscal penal de la Unidad de Robos y Hurtos, María Eugenia Guzmán, imputó de forma provisional a un hombre de 48 años.
Se trata del hombre que ingresó junto a otro más, el cual aún no ha sido detenido, a un local comercial en barrio Santa Lucía.
El hombre continuará detenido a pedido de la fiscalía.
El detenido fue de Tucumán, tenía antecedentes e incluso estaba condenado a nueve años de prisión efectiva y se había fugado desde una dependencia policial en la vecina provincia.
