El detenido por el robo en Santa Lucía se había fugado de una comisaría tucumana

Policiales20/08/2025
robo santa lucia

La fiscal penal de la Unidad de Robos y Hurtos, María Eugenia Guzmán, imputó de forma provisional a un hombre de 48 años.

Se trata del hombre que ingresó junto a otro más, el cual aún no ha sido detenido, a un local comercial en barrio Santa Lucía. 

robo santa luciaDetuvieron a un tucumano por el violento robo en Santa Lucía

El hombre continuará detenido a pedido de la fiscalía.

El detenido fue de Tucumán, tenía antecedentes e incluso estaba condenado a nueve años de prisión efectiva y se había fugado desde una dependencia policial en la vecina provincia.

robo santa lucia detenido

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día