Discusión de pareja y un menor como testigo clave: Investigan la muerte de dos policías en Orán

El episodio, como se sabe, ocurrió el miércoles a la noche y tuvo como escenario el edificio policial ubicado en calle Bustamante al 1200, en el barrio Mitre. Según informó el comisario Pedro Álvarez, de la Unidad Regional, a horas de ocurrido el hecho, la policía se enteró de ambas muertes al responder un aviso de alerta llegado al 911.

Dijo que una patrulla fuer al lugar, pero no esperaban que sea en el inmueble donde funciona la División de Drogas Peligrosas. Confirmó que allí hallaron a una agente de 27 años fallecida, mientras que otro suboficial agonizaba a raíz de un disparo en la cabeza.

Ayer, en tanto y sin entrar en detalles, se limitó a lamentar el hecho y afirmar que se siguieron todos los protocolos del caso. Por fuera, sin embargo, la versión de que las dos víctimas eran pareja y que el hecho estuvo motivado por una situación de índole sentimental, ganó las calles rápidamente.

Hipótesis

Al respecto, este medio pudo conocer que la pareja de policías, de 27 años y 36 años, habían comenzado a salir desde hacía unos seis meses. El suboficial sería oriundo de la localidad de Isla de Cañas, aunque ya vivía de hacía tiempo en Orán, con hijos pequeños de una primera relación que no prosperó.

Ella, en tanto, era agente, habría nacido en Orán y llevaba cuatro años en la fuerza policial, sin que se conociera alguna otra relación sentimental anterior, más que la iniciada con el policía que ahora es sindicado como su asesino.

El suboficial, casualmente, había sido trasladado hace poco a Drogas Peligrosas, procedente de una unidad especial y cumplía sus tareas en horario matutino, en tanto que ella, lo hacía en la franja nocturna. Esta situación, es uno de los aspectos que está siendo tenido en cuenta, pues al suboficial, al parecer, no le gustaba que su pareja pase la noche con sus compañeros.

Teléfonos

En este contexto, una de las hipótesis no descarta que, entre ambos, existía una desavenencia de larga data, la que creció esa noche a través de un cruce de mensajes entre los amantes, al punto tal que el policía decidió presentarse en la división de Drogas Peligrosas.

Testigos que, al ingresar a la dependencia, el jefe de dicha división se retiraba, circunstancias en la que su novia salió a su encuentro, muy cerca de la vereda del edificio, donde ambos discutieron, incluso habría existido un forcejeo, pues así el policía, presuntamente, tomó el arma reglamentaria de su pareja, con la que le hizo un disparo en el pecho.

Esta versión coincidiría con el informe de la autopsia, el que indica una herida fulminante en el corazón. Acto seguido, el suboficial se llevó el arma a la cabeza y volvió a gatillar, cayendo al piso. Cuando los policías llegaron al lugar, vieron los dos cuerpos tendidos en el piso, aunque él todavía agonizaba.

Desde la vereda, un menor, de unos 10 o 11 años, habría visto la mecánica de los disparos fatales, por lo que se espera que el menor, que sería sometido a una cámara Gesell, pueda aportar algún detalle de cómo sucedieron los balazos.

El resto de las pruebas que apoyen esta teoría, la fiscalía la espera encontrar de los teléfonos de la pareja de policías, cuya apertura y explotación será clave para terminar de cerrar este drama pasional de neto tinte policial.