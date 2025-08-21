Identifican a los policías muertos en Orán, investigan vínculo personal entre ambos

La noche del miércoles quedó marcada por una tragedia dentro de la División de Drogas Peligrosas de Orán, donde dos efectivos policiales perdieron la vida en circunstancias que aún son materia de investigación.

Por disposición judicial, la Policía Federal Argentina (PFA) quedó a cargo de las actuaciones, ya que la fuerza provincial no puede instruir causas que involucren a sus propios miembros.

Según informa el diario "El Tribuno": Las primeras versiones señalan que los fallecidos son una mujer de 27 años, quien cumplía funciones en el turno nocturno, y un hombre de 36, asignado a la franja matutina.

Ambos llevaban cuatro años en la fuerza y, según testimonios preliminares, mantenían una relación personal. En medio de una fuerte discusión, el agente habría disparado contra su compañera y posteriormente se habría quitado la vida.

Vecinos del barrio Mitre, donde funciona la dependencia policial, relataron haber escuchado gritos y una acalorada discusión, seguidos de varias detonaciones. Minutos después, un fuerte operativo policial cercó la zona, mientras el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y peritos de la PFA realizaban las primeras pericias y el levantamiento de pruebas.