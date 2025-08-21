Muerte de policías en Orán: Se investiga como un femicidio

Anoche se conoció la lamentable noticia de la muerte de dos policías en la localidad de Orán.

Según se informó ambos cuerpos presentaban disparos de armas de fuego. El informe preliminar detalló que la mujer murió por un shock hipovolémico como consecuencia de una lesión en la aorta, sin otras lesiones ni signos de defensa.

Por otro lado, el cuerpo del hombre presentaba un disparo en la cabeza, con orificio de entrada en el parietal derecho y salida en el izquierdo.

Desde la Fiscalía detallaron que el hecho se está investigando como un femicidio, según los protocolos establecidos. Esto implica la aplicación de procedimientos específicos desde el inicio de la investigación hasta tanto se descarte razonadamente la comisión de un delito.

Debido a que ambos pertenecían a las fuerzas provinciales, se solicitó que en el lugar permanezca una consigna de efectivos pertenecientes a la Policía Federal.