Alerta por un incendio en la zona de San Lorenzo Chico

Sociedad22/08/2025
incendio san lorenzo chico

Un incendio de grandes magnitudes afecta la zona de San Lorenzo Chico desde horas de la siesta.

Defensa Civil había alertado por el alto índice de incendios para la jornada de hoy, debido a la presencia de viento zonda. 

Aún se desconocen las causas del fuego que ya tiene la intervención del personal de Bomberos. Según informaron la zona es de complicado acceso pero hay familias que se han resguardado debido a las grandes columnas de humo. 

incendio asentamiento“¡Por favor, no prendan fuego!”, claman bomberos ante el alerta de incendios y de zonda

