Los trolls de Caputo furiosos con las coimas: "Nosotros ponemos la cara y estos se afanan todo"

Karina Milei está convencida que la filtración de los audios es obra del ejército de trolls de Santiago Caputo. "Karina está en llamas con Santiago, y ya le había prohibido que visite a Milei en Olivos", confirmaron a LPO fuentes del oficialismo.

Un senador de diálogo directo con el asesor de Milei comentó que Karina pidió "ayuda" a los trolls con el affaire del Rolex y, cuando estalló el caso de las coimas, la tropa tuitera se indignó. "Nosotros ponemos la cara, salimos a defender y estos se están afanando todo", afirmó uno de ellos.

El gobierno diseminó a esos activistas en las diversas empresas del Estado que quiso privatizar y no pudo. Desde el martes, esos tuiteros mastican rabia y se la tragan porque, aunque sus contratos estatales dependen de la buena voluntad de Santiago Caputo, temen que Karina los eche.

Un diputado libertario consultado por LPO abona la teoría conspirativa por la que apuntan contra Santiago. Sugiere que los seguidores del joven consultor habrían divulgado el relato de Spagnuolo porque los dejaron afuera de las listas electorales.

En cambio, un mileísta de la primera hora que permanece en la bancada oficialista pero reniega de la impericia de los Menem, asegura que la operación deriva de la pelea de Karina con Sandra Pettovello, tal como reveló LPO, y la de Menem con Pagano.

En efecto, la ministra de Capital Humano impulsó una denuncia con la droguería de la familia Kovalivker en agosto del año pasado, cuando la hermana del Presidente acosaba a la funcionaria para que abandonara el cargo, igual que ahora.

Pettovello le llevó su renuncia a Milei pero el primer mandatario la rechazó. "Sandra es de las pocas o quizá la única que Javier defiende de los ataques de Karina", reveló a LPO una dirigente libertaria al tanto de los vínculos en la intimidad de Olivos.

En efecto, se trata de una situación dilemática para Milei. Si se desprende de Pettovello, que prácticamente vive en Olivos, queda completamente aislado por su hermana y los riojanos, pero si se deshace del subsecretario de la Presidencia y el titular de la Cámara Baja, como por estas horas reclaman los aliados en el Congreso, confirma la veracidad de los audios de Spagnuolo.