Hubo 20 demorados en el encuentro entre Central Norte y Gimnasia de Mendoza

El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos. Hubo 20 personas demoradas por delitos y contravenciones.

En el marco del Torneo Primera Nacional 2025, la Policía de Salta desplegó anoche un dispositivo de seguridad en el estadio Padre Ernesto Martearena por el encuentro entre Club Atlético Central Norte y Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Participaron más 400 efectivos de unidades operativas e investigativas y se registró la presencia de alrededor de 3600 simpatizantes del equipo local.

El operativo se desplegó en tres fases, previa, central y posterior al evento, abarcando custodia y traslado de equipos, cobertura en el estadio e inmediaciones y desconcentración del público.

En ese marco, se realizaron exhaustivos controles a través del Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos y otras intervenciones. Se demoraron a 20 personas, 2 por infracción a la Ley 23737 de Estupefacientes, 5 por requerimiento judicial y 13 por la Ley Contravencional.