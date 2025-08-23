En la última semana, 120 personas fueron multadas y otras 15 demoradas por diferentes delitos y contravenciones

En los últimos días, la Policía realizó distintos procedimientos preventivos en sectores de la ciudad, con controles vehiculares y patrullajes en zonas estratégicas. Hubo personas infraccionadas por contravenciones y demoradas por diversos delitos.

En el marco del trabajo preventivo de seguridad, policías de distintas áreas y jurisdicciones de los Distritos de Prevención 1 y 10 llevaron a cabo Operativos de Protección Ciudadana en distintos sectores y barrios de Capital.

Con mayor presencia policial en calle se realizaron patrullajes en zonas estratégicas, controles viales y comerciales en sectores del micro y macrocentro de la ciudad, barrios Hernando de Lerma, Villa Cristina, San Antonio, Ceferino, Portezuelo, Tres Cerritos, El Pilar, Castañares, San Ignacio, Pinares y El Tribuno, entre otros.

En ese marco, entre el lunes y el viernes se infraccionaron a 120 personas por distintas contravenciones como consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, desorden, entre otros incumplimientos a la Ley Contravencional. Hubo 15 demorados por delitos contra la propiedad, drogas, entre otros. Además, se detectaron 2 personas con pedido de captura que fueron detenidas. Se dio intervención a las fiscalías competentes.

Cabe destacar que el trabajo preventivo se lleva adelante con diferentes áreas policiales en las distintas jurisdicciones de la provincia.