Robo de vehículos: Recuperan una motocicleta con pedido de captura y detienen al involucrado

El procedimiento se llevó a cabo en el tramo alternativo de la ruta nacional 34, entre General Mosconi y Tartagal. Un hombre fue puesto a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía Penal 2.

Efectivos de la Subdirección General de Investigaciones del Distrito de Prevención 4 llevaron a cabo un procedimiento en el marco de un patrullaje preventivo. Como resultado, se secuestró una motocicleta y el conductor fue demorado.

La intervención se realizó en el camino alternativo de ruta nacional 34, que une las localidades de General Mosconi y Tartagal. Tras inspeccionar la moto, se detectó que poseía pedido de secuestro.

El vehículo había sido robado de la puerta de emergencia pediátrica del Hospital Perón, causando tristeza e indignación a los trabajadores que terminan siendo víctimas de la inseguridad y de los oportunistas mientras se desempeñan laboralmente.

Intervino la Fiscalía Penal 2.