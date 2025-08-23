Encuesta nacional: El escándalo de coimas en Discapacidad golpea la base electoral de Milei

Un anticipo de una encuesta nacional de Proyección Consultores, difundido por el periodista Ibañez (@ibanezsoy), revela el impacto político del escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad dentro del electorado del presidente Javier Milei.

Según los datos adelantados, 1 de cada 3 votantes del mandatario duda en volver a votarlo, mientras que apenas 2 de cada 10 confían en que Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, no está vinculada al caso.

El estudio refleja cómo el escándalo ha generado desconfianza y cuestionamientos dentro de la propia base de apoyo del oficialismo, a la espera de las investigaciones judiciales y administrativas en curso.

Estos resultados podrían tener un fuerte impacto político en el Gobierno, en medio de un escenario económico complejo y con crecientes tensiones internas.