Sin miedo a la cámara: Ladrones fueron registraros en tres robos este fin de semana

La inseguridad vuelve a ser noticia en el norte provincial, donde robos registrados por cámaras de seguridad evidencian la impunidad con la que actúan los delincuentes, sin siquiera preocuparse por preservar su identidad.

En Embarcación, en el barrio Villa Jardín, un hombre ingresó en pleno día a un templo de los Testigos de Jehová y se llevó una bicicleta sin ningún tipo de disimulo. Vecinos expresaron su indignación por el hecho y por la falta de respuestas ante la creciente ola de delitos en la zona.

En Tartagal, la situación no es diferente. Cámaras de seguridad registraron cómo delincuentes robaron una motocicleta estacionada afuera de la guardia pediátrica del hospital Juan Domingo Perón.

Trabajadores del hospital relataron que los oportunistas aprovechan la falta de custodia para actuar con total libertad, incluso llevando herramientas para concretar el delito.

En la madrugada del mismo día, los delincuentes lograron llevarse una moto y casi sustraen una segunda unidad, lo que generó indignación entre los empleados, quienes se sienten desprotegidos e inseguros cada vez que dejan sus vehículos en la zona.

Los vecinos y trabajadores de ambas localidades reclaman controles más estrictos y mayor presencia policial, ya que los hechos se repiten con frecuencia y quedan registrados en videos que circulan en redes sociales, pero pocas veces logran la identificación y detención de los responsables.