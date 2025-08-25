Cinco micros uruguayos llegan cada fin de semana a Salta en temporada alta

En el marco de las celebraciones por el Bicentenario de Uruguay, se llevaron adelante actos en el centro salteño destinados a la comunidad uruguaya que habita la región.

La cónsul de Uruguay, Marisa Facio, dialogó con el móvil de CNN Radio Salta y manifestó su emoción por este momento, siendo un hito para abrirse más a la cultura.

Tanto salteños como uruguayos disfrutan de la cultura de una y otra región, por lo que tener mayores propuestas de conectividad sería fundamental.

Si bien la Cónsul manifestó que el país que representa no cuenta con una línea de bandera, este año se conformó una sociedad anónima de capital uruguayo que posiblemente haga un servicio: “Estamos tratando de extender los vuelos estacionales, de verano, que llegan a Córdoba para que lleguen a alguno de los 3 aeropuertos internacionales: Salta, Jujuy y Tucumán”.

También desde Cancillería trabajan con aerolíneas internacionales buscando lograr una ruta Carrasco-NOA.

En cuanto a vía terrestre, existen servicios que parten de Salta a Rosario o Córdoba donde toman micros que los llevan en un viaje entre 7 a 8 horas hasta Uruguay.

“El fin de semana que pasó, tuvimos 5 micros uruguayos visitando Salta, ese es el promedio en temporada alta”.

Uno de los atractivos que ofrece Uruguay a los salteños es la liberación de tasas o free tax, donde los usos que se hagan con tarjeta de crédito o con pagos electrónicos tienen una reducción del IVA o la eximición del mismo por la sola condición de ser turista, lo cual se registra automáticamente.