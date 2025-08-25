Agencias salteñas ponen sus fichas en el Travel Sale: “Estamos con grandes expectativas"

En el marco de la iniciativa Travel Sale, la provincia de Salta vive días de gran expectativa por el movimiento turístico que esta campaña pueda generar.

Karen Chamon, encargada de la Agencia del Peregrino, dialogó con la prensa y señaló: “Estamos con grandes expectativas. Nosotros estamos presentándonos con paquetes tanto nacionales como internacionales. Nos especializamos más en el turismo en el norte de la provincia y en otros paquetitos destinados a ciertas comunidades y al turismo religioso”.

Con respecto al movimiento de estos días, agregó: “En esta época es fuerte, pero no solamente por el Milagro. Veremos qué pasa durante esta semana, tenemos varias consultas”.

A pesar de la merma en el sector, la agencia mantiene la confianza: “El nivel de turismo bajó bastante comparado con los años anteriores, pero siempre tenemos la fe de seguir”.

Entre las propuestas más destacadas, Chamon adelantó que cuentan con vuelos chárter desde Salta a Camboriú e Iquique, además de los regulares con destino a Asunción, Sao Paulo y Lima.