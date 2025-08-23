Este lunes empieza el Travel Sale con oportunidades únicas para viajar

Del 25 al 31 de agosto, Salta se sumará a una nueva edición del Travel Sale, uno de los eventos más esperados del año, que pone a disposición descuentos, promociones y beneficios especiales para quienes deseen descubrir los encantos de la provincia.

"Los descuentos no solo son en temporada baja, sino también para futuras visitas"

Lía Ravella, de la Asociación de Hoteles de Turismo filial Salta, en diálogo con InformateSalta, destacó la participación de la provincia en este evento que posiciona a Salta como uno de los cinco destinos nacionales en el que los turistas podrán aprovechar ofertas exclusivas.

“Con el apoyo del Ministerio de Turismo de la Provincia, las agencias salteñas ofrecerán descuentos que permitirán a los interesados disfrutar de nuestra provincia, no solo en la temporada baja, sino también para futuras visitas. Es una gran oportunidad para quienes deseen conocer los atractivos de Salta a precios más accesibles”, comentó Ravella.

Además, la funcionaria señaló que Travel Sale pone a Salta en una “vidriera publicitaria”, lo que permitirá llegar a un mayor número de potenciales turistas durante una semana. “Es una excelente oportunidad para seguir posicionando Salta como un destino turístico imperdible”, añadió.

Los interesados podrán consultar las promociones disponibles a través de la página oficial del evento: www.travelsale.com.ar. No existe un límite para el uso de los servicios ofrecidos, ya que cada prestador de servicios turísticos definirá las fechas disponibles, lo que permitirá planificar viajes para más adelante, aprovechando los beneficios de esta promoción.