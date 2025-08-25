Nuevos audios de Spagnuolo salpican a funcionario clave y hablan del presunto conocimiento de Milei

El escándalo de las coimas en la Andis sigue creciendo y ahora involucra directamente a Sandra Pettovello. Nuevos audios de Diego Spagnuolo confirman que la ministra de Capial Humano estaba al tanto de las irregularidades, como reveló LPO el año pasado.

El periodista Jorge Rial dio a conocer en Radio 10 nuevos audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, que a diferencia de los anteriores -que fueron grabados en un bar o restaurant- parecen enviados a través de algún servicio de mensajería como WhatsApp.

En los nuevos audios, Spagnuolo parece referirse a que le contó a Pettovello sobre el escándalo y la ministra lo expuso ante los hermanos Milei y Lule Menem. LPO había contado que la filtración inicial del caso podría haber sido una jugada de Pettovello contra Karina.

"Sandra a mí me hizo a mí una jugada viste, medio medio... me dejó expuesto con Karina y con Lule", dice Spagnuolo. "Cuando yo hablé con ella fue y habló con Javier, me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo", agrega el entonces funcionario.

En otro audio, Spagnuolo dice que Pettovello es "medio pelotuda". "Esto está implosionando desde adentro", señala. En otro corte, afirma: "la mina se hace la re pelotuda. Javier, desentendido de todo".

El año pasado trascendió que Spagnuolo se acercó a la ministra para transmitirle sus dudas sobre los negocios de los Menem con la droguería Suizo Argentina, aparentemente porque lo estaban obligando a cerrar un contrato millonario. La ministra habría utilizado esa información para resistir a un embate interno de Karina y empujó una denuncia penal contra los Menem que el fiscal Carlos Rívolo terminó desestimando.