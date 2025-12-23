El empresario Daniel Betzel explicó por qué usó y pagó por el avión sanitario y desmintió a Carlos Zapata

El diputado nacional por LLA Carlos Zapata impulsó por estos días en redes sociales una publicación en la que decía que Pamela Calletti habría utilizado el avión sanitario de la provincia de Salta para trasladarse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de asumir como Auditora General de la Nación.

Sin embargo, en declaraciones recientes por FM Aries, se explicó cuál fue el destino de ese vuelo que erróneamente Zapata atribuyó a Calletti: fue un viaje por un posible trasplante de riñón del empresario Daniel Betzel, ex presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta.

Betzel debió aclarar esta polémica en la que se vio involucrado, cuando su vida estaba en juego, tras la denuncia del diputado Zapata y explicó por qué ulitizó ese vuelo del cual se hace referencia, y que lo hizo solamente junto a su esposa ya que había recibido una comunicación urgente del CUCAI por un posible trasplante de riñón que espera. El traslado respondió a una urgencia médica personal cuando fue notificado de un posible trasplante que finalmente no pudo realizarse por falta de compatibilidad. “Desde hace tres años estoy en la lista de espera, me avisaron que podía haber un donante compatible y apelé a todos los medios", y negó de manera categórica que la ex diputada nacional Pamela Calletti haya utilizado la misma aeronave para asistir a su jura.

El comprobante del vuelo que hizo y pagó Betzel con su esposa para un posible trasplante

El empresario explicó que los horarios no coinciden, ya que la jura de Calletti se produjo durante la madrugada del jueves, mientras que el vuelo sanitario partió desde Salta pasadas las 23 horas de ese mismo día. "De hecho, al primero que llamé fue a Alfredo Olmedo pero no tenía el avión en Salta”, dijo Betzel.

Además, señaló que pagó por el vuelo, que no habló con el Gobernador Gustavo Sáenz y que todo se realizó dentro de los protocolos. “No hubo ningún uso político del avión sanitario”, sostuvo.

Por último, agradeció a Aviación Civil por la inmediatez y profesionalismo con la que actuaron.

Comprobantes de vuelo

En efecto, Pamela Calletti nos hizo llegar el comprobante de su pasaje aéreo en la fecha en que juró tras ser designada en el Congreso como Auditora General de la Nación, y que lo hizo por Aerolíneas Argentinas, desmintiendo haber usado el avión sanitario de la Provincia.