Última oportunidad para renovar el Pase Libre Estudiantil para ingresantes terciarios

SAETA anunció que ya se encuentra habilitado el proceso de renovación del Pase Libre Estudiantil para alumnos ingresantes de Instituciones de Educación Terciaria que mantienen la condición de regularidad.

Esta será la última renovación del año y permitirá a los estudiantes continuar gozando de la gratuidad en el transporte hasta finalizar el ciclo lectivo.

Los alumnos interesados deben figurar en el padrón estudiantil de SAETA, al que se accede desde la web www.saetasalta.com.ar.

Este listado se actualiza con los envíos de cada institución, por lo que quienes no aparezcan aún en la nómina deberán presentar un reclamo en su institución. De un total de 47 instituciones terciarias, solo 11 aún no presentaron la documentación requerida.

Para realizar la renovación, los estudiantes deben sacar un turno online, y presentarse con fotocopia del DNI y certificado de alumno regular.

Esta medida garantiza que los estudiantes puedan seguir viajando gratis durante todo el año lectivo, evitando interrupciones en su acceso al transporte público.