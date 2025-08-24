Maravillosa jugada: Se inscribió 14 años en la Unsa para viajar gratis

Un hecho insólito salió a la luz en Salta; un hombre permaneció inscripto durante 14 años en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) únicamente para conservar el pase libre estudiantil y viajar gratis en colectivo, sin asistir a clases ni rendir ninguna materia.

El caso fue confirmado por el presidente de SAETA, Claudio Mohr, quien explicó que el sistema comenzó a detectar situaciones de abuso en el uso del beneficio.

“Tenemos muchos casos, algunos muy emblemáticos. Este estudiante se reinscribía todos los años, pero nunca cursaba. El pase libre debe apoyar a quienes realmente estudian y se sacrifican”, expresó.

Mohr aclaró que el pase libre estudiantil “no está en duda”, pero que trabajan junto al rector de la UNSa, Miguel Linares, en la implementación de controles más estrictos para garantizar que el beneficio sea utilizado de manera responsable y sostenible.

Además, reveló que también se detectaron situaciones en las que algunas personas se inscribían en distintas universidades para acceder al beneficio, aunque remarcó que estos casos son excepcionales y no representan a la mayoría de los estudiantes.

“El espíritu de la norma es acompañar a quienes realmente estudian y buscan superarse”, concluyó Mohr, subrayando la importancia de proteger un beneficio clave para miles de jóvenes salteños.