Autoridades de SAETA y la UNSa se reunieron para analizar el Pase Libre

Se llevó a cabo la primera reunión entre las autoridades de SAETA y la UNSa. Es la primera vez que los nuevos directivos mantienen un encuentro con el ente de transporte.

Durante el encuentro, desde SAETA, el presidente Claudio Mohr, resaltó el compromiso desde la provincia de continuar con el Pase Libre Estudiantil para los alumnos de las diferentes modalidades, pero también la importancia de un correcto uso del beneficio.

Destacaron las autoridades, de la Casa de Altos Estudios, la agilidad del proceso de renovación que cada año se desarrolla con mayor autonomía sin necesidad de realizar trámites personales.

En este encuentro se analizó la futura redacción de un nuevo convenio de trabajo mutuo en el que se establezcan las normas a respetar a la hora de acceder al Pase Libre; el plazo de vigencia, la consulta online del estado académico; las pautas que establece la Autoridad Metropolitana de Transporte a través de su resolución para la regulación del Pase Libre, entre otros puntos.

Estuvieron presentes la vicrerrectora de la UNSA, María Rita Martearena; el Coordinador de Gerencias de SAETA, Miguel Ángel Sosa; el secretario General de la UNSA Alberto Mariscal, el secretario de Bienestar Universitario, Luis Portelli y la subsecretaria de Asuntos Estudiantiles Mariana Tapia.