Sáenz entregó nuevas máquinas a Vialidad: "La infraestructura es fundamental para el desarrollo"

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó la entrega de nuevos vehículos y maquinaria pesada a la Dirección Provincial de Vialidad, como parte de una inversión sostenida que busca fortalecer la infraestructura vial de Salta para optimizar el mantenimiento de rutas clave para el desarrollo productivo y social de la provincia.

La nueva adquisición incluye tres camiones Mercedes Benz de última generación, tipo volquete batea, con una capacidad de 16 metros cúbicos y tracción 6x4. Los vehículos, que cuentan con 310 CV de potencia, serán destinados a diversas obras y tareas de mantenimiento en rutas de todo el territorio salteño.

Esta entrega se suma a la reciente incorporación de equipamiento que ya recibió Vialidad Provincial en el departamento de Anta, en Lajitas, que incluyó dos motoniveladoras, un rodillo para compactación de suelos, un rodillo sobre neumáticos y un cargador frontal. Además, se espera que en los próximos días la institución reciba dos camiones cisterna de 20.000 litros.

El director de Vialidad de la Provincia, Gonzalo Macedo, destacó la importancia de la entrega y aseguró que los equipos reforzarán la vasta red caminera. "Hemos recibido tres camiones nuevos que se suman a la renovación del parque automotor de Vialidad de la Provincia, y que serán fundamentales para las tareas que tenemos por delante", expresó, detallando que los nuevos camiones operarán principalmente en el Valle de Lerma y en la zona sur provincial, en Metán.

Macedo enfatizó que, de los casi 10.000 kilómetros de la red vial provincial, solo 1.000 están asfaltados. Por lo tanto, el nuevo equipamiento será clave para el mantenimiento de los 9.000 kilómetros restantes, que son de tierra y requieren "tareas de enripiado permanente".

Finalmente, Macedo resaltó el compromiso del gobernador Gustavo Sáenz con la infraestructura vial: "El gobernador entendió desde el inicio de su gestión que la infraestructura de caminos es fundamental para el desarrollo de la provincia. Su trabajo constante en Nación logró reactivar obras importantes como la de los puentes y la circunvalación en Vaqueros".